Afyonkarahisar'da Torbacılara Operasyon: Binlerce Uyuşturucu Hap Yer Altında Bulundu

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Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacılara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklanırken, zehir tacirlerinden birisinin evlerinin yanındaki odunluğa gizli bölme yapıp binlerce uyuşturucu hapları yer altında sakladığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Kent merkezindeki Dumlupınar, Sümer, Karaman ve Erenler mahallerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda ev ve iş yerine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda 5 bin 264 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalar esnasında baskın yapılan bir evin yanında bulunan odunluk deposuna giren ekipler döşemede bulunan boşluktan şüphelendi. Ardından döşemeleri kontrol eden ekipler yerde ahşap bir kapak olduğunu fark etti. Ardından kapağı açın ekipler yer altına giden merdivenler olduğunu gördü. Merdivenden aşağı inen narkotik polisi poşet içerisine konulmuş binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklandı

Olay sonrası C.K. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, H.A., K.K., İ.A. ve E.K., isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan şahıslardan K.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR