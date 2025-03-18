Afyonkarahisar\'da Trafik Denetimi: 21 Sürücüye Ceza

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimde kurallara uymadıkları tespit edilen 21 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş jandarma timleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. Denetim Bolvadin-Emirdağ- Çay ve Çobanlar karayolunda yapıldı. Yapılan denetimlerde 407 araç kontrol edilerek, 21 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları için 20 bin 853 lira trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR