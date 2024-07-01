Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da otomobilin önünde seyreden araca arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Gömü beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.D., yönetimindeki 06 CJK 742 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden M.A., idaresindeki 34 BG 2216 plakalı otomobili arkadan çarptı. Kazada G.S.D. ve E.S., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarman tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR