Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Jandarma soruşturma başlattı.

21.10.2024 11:45
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Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücü M.Ç'nin idaresindeki 03RD131 plakalı traktör tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıkması sonucu Afyonkarahisar'dan Uşak'a doğru seyir halinde olan sürücü İ.G.'nin idaresindeki otobüs ile park halindeki çekiciye çarptı. Kazada traktör sürücüsü ve yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yarlıları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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