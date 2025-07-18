Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A., yönetimindeki 03 AHR 639 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.K.'nın kullandığı 03 ACM 107 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada A.M. ve M.M., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR