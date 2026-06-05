Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin- Emirdağ karayolu Kutlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ istikametine doğru seyir halinde olan V.B. yönetimindeki 64 KB 090 plakalı otomobil, o esnada kavşaktan çıkış yapmakta olan M.G. idaresindeki 34 ESH 406 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan yolcular yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 34 ESH 406 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.N.B. ile 64 KB 090 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR