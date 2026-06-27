Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

27.06.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılören'deki kazada sürücü H.A. direksiyon hakimiyetini kaybetti, G.P.'nin durumu ağır.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje girip bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kızılören ilçesi Ballık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.A. (47) idaresindeki 41 EL 744 plakalı otomobil, Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol ortasındaki refüje çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.A. ile araçta yolcu olarak bulunan G.P. (49) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi gören yaralılardan G.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
6 ilde lüks araç operasyonu 30 milyon liralık vurgun yapmışlar 6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar
Antalya’da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Kongo’da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm Kongo'da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

13:08
Fatih Terim’den Milli Takım’a olay mesaj: Çalışmayana şans ’merhaba’ demez
Fatih Terim'den Milli Takım'a olay mesaj: Çalışmayana şans 'merhaba' demez
13:03
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 13:21:31. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.