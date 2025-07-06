Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu yasana trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Gökçalan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.Y., yönetimindeki 07 PF 909 plakali tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.K.'nin kullandığı 16 NT 526 plakalı araçla çarpıştı. Kazada M.K., ile birlikte K.K., H.K. ve M.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR