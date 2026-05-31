Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üçü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çayırbağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 03 AHM 462 plakali araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü O.E.'nin kullandığı 64 AAJ 699

plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada N.A. (9), Ş.B. (13), K.E. (16) ve M.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelerde kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR