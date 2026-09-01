Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Sinanpaşa'da kontrolden çıkan otomobil refüje girdi, 4 kişi yaralandı. Hayati tehlike yok.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak refüje giren otomobilde 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.T. idaresindeki 06 BAG 420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje girdi. Kazada sürücü R.T. ile araçta yolcu olarak bulunan G.H., K.A. ve R.H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?