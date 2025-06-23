Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Susuz beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.K., idaresindeki 16 ARU 394 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden G.Y., idaresindeki 06 FAF 809 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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