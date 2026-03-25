Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralanırken, kazada hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.D., idaresindeki 35 ATD 768 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yol kenarında park halinde bulunan 34 NDH 907 plakalı araçla çarpıştı. Kazaya karışan hafif ticari araç çarpışmanın etkisi ile refüje devrildi. Olayda araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR