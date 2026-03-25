Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

25.03.2026 09:17
Afyonkarahisar'da otomobilin hafif ticari araçla çarpışmasında 6 kişi yaralandı. Araç devrildi.

Afyonkarahisar'da otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralanırken, kazada hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.D., idaresindeki 35 ATD 768 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yol kenarında park halinde bulunan 34 NDH 907 plakalı araçla çarpıştı. Kazaya karışan hafif ticari araç çarpışmanın etkisi ile refüje devrildi. Olayda araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Trafik, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
16 yaşındaki çocuğu ailesi korkunç halde buldu 16 yaşındaki çocuğu ailesi korkunç halde buldu
Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050’ye yükseldi Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yükseldi
Piyasalarda Trump vurgunu 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı Piyasalarda Trump vurgunu! 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı

09:15
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’na bir darbe daha
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
08:58
Trump’ın sözleri piyasayı karıştırdı Renk yeşile döndü
Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü
08:51
İran’dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak
08:38
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular
07:49
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray’ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında
07:37
Ünlülere uyuşturucu soruşturması Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
