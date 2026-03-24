Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

24.03.2026 13:04
Yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Belkaracaören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 03 SG 730 plakalı Şuhut'tan kent merkezine yolcu taşımacılığı yapan minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.İ.K.'nin kullandığı 03 AJ 891 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücü ve minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

