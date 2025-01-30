Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Bir Ölü

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da çarpışan iki otomobilden birinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, susuz beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K., yönetimindeki 34 BDR 35 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ç.U.'nun kullandığı 34 MFG 602 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden Ç.U., yaralandı. Yaralanan şahıs ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ç.U., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR