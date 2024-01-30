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Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı
30.01.2024 - 13:26,
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Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Susuz Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.E., idaresindeki 16 LJA 20 plakalı araç kavşakta H.D., yönetimindeki 03 LE 869 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada F.D. ve H.D., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Susuz, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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