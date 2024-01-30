Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Susuz Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.E., idaresindeki 16 LJA 20 plakalı araç kavşakta H.D., yönetimindeki 03 LE 869 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada F.D. ve H.D., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR