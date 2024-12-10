Afyonkarahisar'da Tuhaf Kaza - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tuhaf Kaza

Otomobilin çarpmasıyla tehlike atlatan şahıs soğukkanlılığını koruyarak yoluna devam etti.

10.12.2024 22:30
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Afyonkarahisar'da bir tuhaf kaza kamerada

Otomobil kendisine çarpmasına rağmen soğukkanlılığını bir an olsun elden bırakmadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki dükkanın kolonuna çarparken, o sırada yoldan geçen bir şahıs ise otomobil ile kolon arasında kalmaktan son adan kurtuldu. Olaya karışan şahsın soğukkanlılığı ise dikkatlerden kaçmadı.

İlginç olay, Burmalı mahallesi Demirciler Çarşısında yaşandı. Demirciler Çarşısı sokağına girmek isteyen bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir anda kontrolden çıktı. Otomobil ardından yol kenarındaki dükkanın kapısının yanındaki kolona ve dondurma dolabına çarparak durabildi. O sırada yoldan geçen bir şahıs ise otomobilin kendisine hafif şekilde dokunmasına rağmen soğukkanlılığını koruyarak hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kaza sonrası araçtan inenler önce dükkana sonra araçlarındaki hasara bakarken, soğukkanlılığı ile dikkat çeken şahıs ise ardından yoluna devam etti.

Öte yandan, kazanın yaşandığı bölgedeki esnaflar ise yolun dar olmasından dolayı bu tür kazaların sıklıkla yaşandığını kaydederek duruma tepki gösterdiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Tuhaf Kaza - Son Dakika

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