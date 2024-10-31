Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Baskını

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir adrese yapılan uyuşturucu baskınında değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde bir adrese uyuşturucu baskını yapıldı. Baskında yapılan aramada 29 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 19 adet uyuşturucu madde, 16 gram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.C., A.D. ve Ç.A., isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR