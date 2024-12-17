Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklanırken, 13 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Yapılan operasyonlarda 8 adet uyuşturucu madde, 25,54 gram uyuşturucu madde, 13 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 13 hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen S.T. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR