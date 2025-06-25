Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler gerçekleştirdikleri operasyonda M.K. ve S.K., isimli şahısları gözaltına alırken şahıslarla birlikte ayrıca 28,12 gram uyuşturucu madde ile 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden M.K.isimli şahıs hakkında uyuşturucu maddekullanmak suçundan işlem adli işlem yapılırken, S.K.isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmasuçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR