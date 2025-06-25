Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda H.Y., M.Y. ve A.C.T., isimli şahıslar gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları aramada ise 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayın ardından adliyeye sevk edilen şahısların üçü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR