Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

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Afyonkarahisar'da durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 20 gram uyuşturucu madde ile 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayın ardından İ.E., İ.A. ve G.N.D., isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR