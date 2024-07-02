Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da yapılan bir araç aramasında uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araçta gerçekleştirdikleri aramada 20 gram uyuşturucu madde ve 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. İ.E., İ.A. ve G.N.D. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.07.2024 08:05
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Afyonkarahisar'da durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 20 gram uyuşturucu madde ile 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayın ardından İ.E., İ.A. ve G.N.D., isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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