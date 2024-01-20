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Afyonkarahisar'da 1 kilo 868 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 1 kilo 868 gram esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Yakasenek köyünde yapılan aramalarda 1 kilo 868 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda A.K, A.T, Y.B. ve T.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da 1 kilo 868 gram esrar ele geçirildi
20.01.2024 - 10:47,
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 868 gram esrar ele geçirildi.

Olay, Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, ilçeye bağlı Yakasenek köyünde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınlarda yaptıkları aramada 1 kilo 868 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda A.K, (30) A.T, (31) Y.B. (60) ve T.A. (42) gözaltına alındı.

Şahsıların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Jandarma, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 1 kilo 868 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 1 kilo 868 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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