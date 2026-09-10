Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda araçtan 76 bin hap ve 16 kilo madde çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda araçtan 76 bin hap ve 16 kilo madde çıktı

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonunda araçtan 76 bin hap ve 16 kilo madde çıktı
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Afyonkarahisar'da polisin durdurduğu hafif ticari aracın bavullarında 76 bin adet uyuşturucu hap ile 16 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen ve film sahnelerini aratmayan operasyonda durdurulan araçtaki bavulların içerisinde 76 bin adet uyuşturucu hap ile 16 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kent merkezinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları ve karayolunda hareket halinde olan hafif ticari aracın önünü keserek durdurarak araç içerisinde bulunan sürücü Ö.K., gözaltına alındı. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürülen araçta arama yapıldı. Aramada, bavullar içerisinde 76 bin adet sentetik ecza maddesi ile 16 kilogram 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan Ö.K. isimli şüpheli emniyet emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Afyon, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda araçtan 76 bin hap ve 16 kilo madde çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda araçtan 76 bin hap ve 16 kilo madde çıktı - Son Dakika
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