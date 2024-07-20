Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu suçundan aranan şahsı yakaladı.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.C. isimli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR