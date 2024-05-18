Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan inceleme de E.A., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahıs düzenlenen operasyon ile merkeze bağlı Salar beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR