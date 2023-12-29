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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Cinsel Taciz Suçlarından Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Cinsel Taciz Suçlarından Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satma ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından aranan bir şahıs, noterde araç devri yaparken polis tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise bıçak ile 3.30 gram esrar ele geçirildi. Şahıs, toplamda 8 yıl 7 gün hapis cezası ile aranıyordu ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu ve Cinsel Taciz Suçlarından Aranan Şahıs Yakalandı
29.12.2023 - 10:30,
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satma ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından toplamda 8 yıl 7 gün hapis cezası ile aranan şahıs noterde araç devri yaparken polis tarafından yakalandı.

Olay kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, notere araç devri için ve 6 ayrı suç kaydı bulunan İ.A., işlem yaptığı esnada emniyete arandığı yönünde bilgi gitti. Uyarı üzerine harekete geçen ekipler notere giderek şahsı kıskıvrak yakaladı. Yapılan incelemede şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçu ile çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından toplamda 8 yıl 7 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şahsın yapılan üst aramasında ise bıçak ile 3.30 gram esrar ele geçirildi. Şahsın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Cinsel Taciz Suçlarından Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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