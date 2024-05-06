Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tüfek Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tüfek Operasyonu

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tüfek Operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Çalışlar köyünde ikamet eden bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı bilgisini aldı. Yapılan aramada, 1 gram esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı ve ruhsatsız tüfek bulundurmak suçundan ceza uygulandı.

06.05.2024 14:55
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği bir şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Şahıs gözaltına alınırken yapılan aramada esrar ile ruhsatız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, yapılan titiz çalışmalar neticesinde; İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde ikamet eden Y.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı yönünde aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın ikameti ve eklentilerinde yapılan arama yapıldı. Aramada; 1 gram esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği

ele geçirildi. Yakalanan şahıs, gözaltına alınırken ruhsatsız tüfek bulandırmaktan da ceza uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tüfek Operasyonu - Son Dakika

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