Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu ve Silah Baskını

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Afyonkarahisar'da bir bağ evine baskın düzenleyen polis ekipleri 1 kilo 662 gram skank isimli uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Başmakçı ilçesinde bir şahsın bağ evine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramada farklı ağırlıklarda ve farklı şekilde paketlenmiş halde 1 kilo 662 gram skank isimli uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR