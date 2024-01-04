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Afyonkarahisar'da Yabancı Uyruklu 4 Kişi ve Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla 1 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yabancı Uyruklu 4 Kişi ve Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla 1 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan kimlik sorgulamasında, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 4 yabancı uyruklu kişi ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şahıs yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla A.A. isimli şahıs hakkında işlem yapılırken diğer 4 kişi ise sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da Yabancı Uyruklu 4 Kişi ve Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla 1 Şahıs Yakalandı
04.01.2024 - 15:57,  Güncelleme: 15:58
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Yurda kaçak yollardan giren yabancı uyruklu 4 kişi ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şahıs Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, şüphe üzerine bir otomobil polis tarafından kent girişinde durduruldu. Araçtaki şahısların kimlik sorgulamasını yapan ekipler yabancı uyruklu oldukları tespit edilen 5 şahıstan 4'nün yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi. A.A., isimli araç sürçüşünün ise 2020 yılında giriş yaptığı ve vize süresini ihlal ettiği tespit edildi. Olayın ardından A.A., isimli şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı kanunu çerçevesinde işlem yapılırken diğer 4 kişi ise sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Yabancı Uyruklu 4 Kişi ve Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla 1 Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Yabancı Uyruklu 4 Kişi ve Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla 1 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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