Afyonkarahisar\'da yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

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Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu bir şahıs uyuşturucu madde satışı yaparken jandarma tarafından suçüstü yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yabancı uyruklu A.H.S., isimli şahsın Konya'dan getirdiği uyuşturucu maddeleri ilçede satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi bir dinlenme tesisinde B.A., isimli şahsa uyuşturucu satarken suçüstü yapıldı. Şahsın yapılan üst aramasında ise 5 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan A.H.S.'nin ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı arandığı da belirtildi. - AFYONKARAHİSAR