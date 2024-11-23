Afyonkarahisar'da Yangın Paniği - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yangın Paniği

Afyonkarahisar\'da Yangın Paniği

Afyonkarahisar'da bir depoda çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

23.11.2024 14:42
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Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonunun yanı başındaki depoda çıkan yangın paniğe neden olurken, çok sayıda itfaiye ekibi yangının istasyona sıçramaması için müdahale ediyor.

Olay, Afyonkarahisar- Ankara karayolundaki bir akaryakıt istasyonunun yanı başındaki depoda meydana geldi. İstasyonun hemen bitişiğindeki bir depoda bilinmeyen Bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun duman çıkan depodaki yangına müdahalesi devam ediyor. Depoya gerilemediği için itfaiye ekipleri matkaplarla binanın çatısını söküp, ardından balyozla deponun duvarını kırarak yangına müdahale etti.

Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Yangın Paniği - Son Dakika

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