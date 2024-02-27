Afyonkarahisar\'da çıkan yangında 29 küçükbaş hayvan telef oldu

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Afyonkarahisar'da önceki gece yaşanan ve 29 küçükbaş hayvanın telef olduğu yangında maddi zararın yaklaşık 800 bin TL olduğu belirtilirken, evi yanan aile ise şimdi kendilerine yardım eli uzanmasını bekliyor.

Olay, Hocalar ilçesine bağlı Uluköy'de sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B.'ye ait ağıldan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Yangında ağılda bulunan 29 küçükbaş hayvan telef olurken 1 motosiklet, 2 kesim motoru ile ev içerisinde bulunan eşyaların tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından harabeye dönen ev ve ağıl yıkılırken, yapılardan geriye ise yanmış odun parçaları kaldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi kaybın ise yaklaşık 800 bin TL olduğu belirtildi.

Öte yandan, yangının ağıldaki elektrik panosundan çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR