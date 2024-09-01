Afyonkarahisar'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 7 Koyun Telef Oldu

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Afyonkarahisar'da arazide otlayan koyun sürüsünün üzerine yıldırım düşmesi sonucu 7 koyun telef oldu.

Olay, Emirdağ ilçesi Çaykışla köyünde meydana geldi. Edirne bilgilere göre, arazide koyun otlatan A.Ü. ve K.K., isimli şahısların sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Olayda 7 koyun telef oldu. Sürüyü otlatan çobanlar yıldırımdan son anda kendilerini kurtarırken, olayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR