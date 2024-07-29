Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yolcu otobüsü önünde seyreden bir kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

29.07.2024 09:52
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün önünde seyreden kamyona arkadan çarpma sonucu yaşanan kazada bir kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 AEL 893 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü önünde seyreden 03 AGM 671 plakalı kamyona arkadan çarptı. Can pazarının kurulduğu kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken, yolcu otobüsünün Sinop'tan Antalya'ya gittiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Sandıklı, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika

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