Afyonkarahisar Dinar'da minibüs tıra çarparak alev aldı, sürücü yanarak can verdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Dinar'da minibüs tıra çarparak alev aldı, sürücü yanarak can verdi

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Afyonkarahisar Dinar\'da minibüs tıra çarparak alev aldı, sürücü yanarak can verdi
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Afyonkarahisar Dinar'da tıra arkadan çarpan minibüs alev aldı, kapılar açılmayınca araçta mahsur kalan sürücü yanarak hayatını kaybetti. Sürücüyü kurtarmaya çalışan yakınlarının feryatları duyulurken, araçta yolcu olarak bulunan bir kişi hayati tehlike olmadan yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsün alev alması sonucu sürücü yanarak can verirken, yanan araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak isteyen yakınlarının çaresiz feryatları yürekleri dağladı.

Olay, Dinar ilçesine bağlı Gökçek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (40) idaresindeki 03 HA 322 plakalı minibüs, önünde seyir halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın ardından alev alan minibüste bulunan sürücü, kapıların açılmaması nedeniyle araç içerisinde mahsur kaldı.

Alevlerin sardığı araçta kalan sürücü A.A., yanarak hayatını kaybetti. Sürücünün yakınlarının kendisini kurtarmak için gösterdiği çaba ve "Kurtaramadım" şeklindeki feryatları olay yerinde yürek burkan anların yaşanmasına neden oldu.

Kazada minibüs de yolcu olarak bulunan Y.S. ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralı, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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