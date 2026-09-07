Afyonkarahisar Dinar\'da polis baskınında bin paket kaçak sigara ile makaron ele geçirdi

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir iş yerine yapılan baskında ve bir araçla yapılan aramada bin paket gümrük kaçağı sigara ile 12 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde polis ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada bir iş yerine baskın düzenleyen ve bir araçta arama yapan ekipler bin paket gümrük kaçağı sigara ile 12 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.