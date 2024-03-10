Afyonkarahisar Dinar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Dinar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar Dinar\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kızıllı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

10.03.2024 09:21
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, dinar ilçesine bağlı Kızıllı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A, idaresindeki 15 DF 657 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.T.Ç'nin kullandığı 20 AIG 077 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü M.T.Ç. ile otomobilindeki A.K, (22) M.Y, (22) Y.B. (22) ile E.D. (20) yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar Dinar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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