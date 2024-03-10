Afyonkarahisar Dinar\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, dinar ilçesine bağlı Kızıllı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A, idaresindeki 15 DF 657 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.T.Ç'nin kullandığı 20 AIG 077 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü M.T.Ç. ile otomobilindeki A.K, (22) M.Y, (22) Y.B. (22) ile E.D. (20) yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR