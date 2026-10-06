Afyonkarahisar Emirdağ Gömü'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emirdağ Gömü'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

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Afyonkarahisar Emirdağ Gömü\'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesinde seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya, 112 Acil Servis'in olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Gömü beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ö. idaresindeki 06 GP 882 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçmeye çalışan S.A., isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan S.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı S.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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