Afyonkarahisar Erkmen\'de çarpışan araçlardan biri devrildi, 16 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Erkmen'de çarpışan araçlardan biri devrildi, 16 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Erkmen'de öğrenci servisi ile şehir içi yolcu minibüsü çarpıştı; çoğunluğu çocuk 16 kişi yaralandı. Araçlardan biri devrilirken yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, polis inceleme başlatıp servis şoförünü ifade için emniyete götürdü.
Afyonkarahisar'da öğrenci taşımacılığı yapan servis aracı ile şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğunluğu çocuk 16 kişi yaralandı.
Kaza, Erkmen beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğrenci taşıdığı öğrenilen 03 AJN 115 plakalı minibüs ile şehir içi yolcu taşıyan 03 M 0094 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi yol ortasına devrilerek durabildi. 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye polis sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan ve çoğunluğu küçük yaştaki öğrencilerden oluşan 16 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken servis aracının şoförünün ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.
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