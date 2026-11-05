Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir'de hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir'de hastaneye sevk edildi

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Afyonkarahisar İhsaniye\'de 8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir\'de hastaneye sevk edildi
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı 3 köyde 8 kişiyi öldüren zanlı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandıktan sonra sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Emniyete götürülen zanlı hakkındaki tahkikat sürüyor.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdükten sonra kaçtığı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan zanlı, sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı 3 farklı köyde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 8 kişiyi katleden ve gasbettiği araçlarla kaçarak Eskişehir sınırlarına geçen cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö. (28), jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla Seyitgazi ilçesinde yakalanmıştı. Gözaltına alınan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Arif Sefa Ö., işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
Yunus Emre Devlet HastanesiSeyitgaziEskişehirİhsaniye3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir'de hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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