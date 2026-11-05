Afyonkarahisar İhsaniye'de durdurulan araçlara saldırıda 8 kişi öldü, saldırgan kaçtı - Son Dakika
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Afyonkarahisar İhsaniye'de durdurulan araçlara saldırıda 8 kişi öldü, saldırgan kaçtı

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Afyonkarahisar İhsaniye\'de durdurulan araçlara saldırıda 8 kişi öldü, saldırgan kaçtı
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Afyonkarahisar İhsaniye\'de durdurulan araçlara saldırıda 8 kişi öldü, saldırgan kaçtı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde araçların rastgele durdurulup kurşunlandığı saldırıda 8 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Soruşturmada 3 araçtaki ölüler arasında bağlantı olmadığı, ölen 2 öğretmenin İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yaptığı belirlenirken saldırgan aranıyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Üç araç içinde hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağlantı olmadığı, hayatlarını kaybeden 2 öğretmenin ise aynı okulda göreve yaptığı belirlendi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İhsaniye ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili yapılan incelemelerde, 3 araç içinde hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağlantı olmadığı, hayatlarını kaybeden 2 öğretmenin ise İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda göreve yaptığı belirlendi.

Saldırganın karayolu üzerinde seyreden araçları rastgele durdurduğu ve içerisindeki insanlara kurşun yağdırdığı tespit edildi. Dehşet anlarının ardından kaçan zanlının kimliğini belirleme ve yakalama çalışmaları güvenlik güçlerince geniş çaplı sürdürülüyor. Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Araçlar çekiciyle kaldırıldı

Saldırının gerçekleştiği ve kurşunların hedefi olan araçlar, olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı delil toplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin, firari saldırganı yakalamak amacıyla yürüttüğü geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: İHA
İhsaniye3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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