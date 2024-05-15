Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, LGS ve YKS sınavlarına hazırlık ve süreç değerlendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, LGS ve YKS sınavlarına hazırlık ve süreç değerlendirme toplantısı düzenledi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, LGS ve YKS sınavlarına hazırlık ve süreç değerlendirme toplantısı düzenledi

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Emirdağ'da okul kurum müdürleri ile yaptığı toplantıda, LGS ve YKS sınavlarına kısa bir süre kaldığını belirterek, öğrencilerin bu sınavlarda hedefledikleri lise ve üniversite hayallerine ulaşmak için tüm donanımlarını kullanacaklarını söyledi. Sünnetci, öğrencilere rehberlik ve yönlendirme yaparak süreci doğru yönetmeleri gerektiğini vurguladı.

15.05.2024 12:29
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İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Emirdağ'da okul kurum müdürleri ile yaptığı LGS ve YKS sınavlarına hazırlık ve süreç değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "LGS ve YKS sınavlarına çok kısa bir süre kaldı. Öğrencilerimiz eğitim öğretim süreçleri boyunca gece gündüz demeden hazırlandıkları bu sınavların sonucunda hedefledikleri lise ve üniversite hayallerine ulaşmak için tüm donanımlarını yansıtacaklar" dedi.

Sünnetci, Emirdağ'da okul kurum müdürleri ile yaptığı LGS ve YKS sınavlarına hazırlık ve süreç değerlendirme toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz ve Şube Müdürü Hayati Duman ile birlikte katıldı. Toplantıda konuşan Sünnetci, "LGS ve YKS sınavlarına çok kısa bir süre kaldı. Öğrencilerimiz eğitim öğretim süreçleri boyunca gece gündüz demeden hazırlandıkları bu sınavların sonucunda hedefledikleri lise ve üniversite hayallerine ulaşmak için tüm donanımlarını yansıtacaklar. Bizlere düşen görev onların yanında yürüyerek, hayallerini kurdukları ve hedefledikleri eğitim hayatlarında yalnız bırakmamaktır. Gerekli tüm rehberlik ve yönlendirmelerimizi yaparak süreci doğru yönetmeliyiz. Çünkü bizler öğrencilerimizin hedefleri ve hayallerinin gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Bunu da sahada hep birlikte yapacağız" dedi.

Toplantı, okullarda devam eden LGS ve YKS hazırlık süreçlerinin tek tek değerlendirilmesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, LGS ve YKS sınavlarına hazırlık ve süreç değerlendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika

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