Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar\'ın Şuhut ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde meydana gelen yangında, İlyas Kayıra'ya ait 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

16.07.2024 11:30
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balçıkhisar köyüne bağlı Zafer Mahallesi'nde İlyas Kayıra'na ait alt katı ahır, üstü ev olan iki katlı binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler itfaiye araçları ve arazözler ile müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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