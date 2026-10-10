Afyonkarahisar Sandıklı'da liseye tehdit videosu paylaşan 3 çocuktan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sandıklı'da liseye tehdit videosu paylaşan 3 çocuktan 2'si tutuklandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 8 Eylül'de bir liseye TikTok'tan tehdit içerikli video paylaşan 3 çocuk gözaltına alındı. Sandıklı Adliyesi'ne sevk edilen çocuklardan 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 1'i hakkında ev hapsi verildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, TikTok üzerinden bir liseye yönelik tehdit içerikli video paylaşan 3 çocuk gözaltına alındı. Çocuklardan 2'si tutuklanırken, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 8 Eylül'de TikTok üzerinden Sandıklı ilçesindeki bir liseyle ilgili tehdit içerikli video çeken T.G. (15), E.H.A. (15) ve F.Y.C. (16) isimli çocuklar hakkında Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan çocukların ikametlerinde suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla arama yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sandıklı Adliyesi'ne sevk edilen 3 çocuktan biri hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer 2 çocuk tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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