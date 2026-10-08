Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe'de jandarma, 29 öğrenciye trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe'de jandarma, 29 öğrenciye trafik eğitimi verdi

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Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe\'de jandarma, 29 öğrenciye trafik eğitimi verdi
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Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe beldesinde jandarma ekipleri, 29 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Eğitimde trafik işaretleri, yaya kuralları, emniyet kemeri kullanımı ile yaya geçidi ve kaldırımların doğru kullanımı anlatıldı; öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde jandarma ekipleri tarafından 29 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından beldede bulunan okulda öğrencilere trafik işaretleri ve anlamları, yayaların trafikte uyması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımının önemi ile yaya geçidi ve kaldırımların doğru kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programının ardından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: İHA
SinanpaşaGüvenlikJandarma3. SayfaTrafikGüncelEğitimAfyonSon Dakika

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