Afyonkarahisar Şuhut'ta işçi midibüsü devrildi, 1 kişi öldü, 27 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar Şuhut'ta işçi midibüsü devrildi, 1 kişi öldü, 27 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Şuhut\'ta işçi midibüsü devrildi, 1 kişi öldü, 27 yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Şuhut'ta elma toplamaya giden işçileri taşıyan midibüs şarampole devrildi; 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan şoförün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Afyonkarahisar'da midibüsün devrildiği ve bir kişinin öldüğü, 27 kişinin de yaralandığı trafik kazasında aracı kullanan şoförün tedavisinin ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Kaza, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Isparta'nın Senirkent ilçesine elma toplamaya giden işçileri taşıyan E.G., idaresindeki 03 SK 073 plakalı midibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada büyük kısmı kadın 28 kişi yaralanırken, yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.A., isimli kadın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazada yaralanan E.G., tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelŞuhutAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı Mega projesi için Erdoğan’dan da destek aldı AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor 90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
Sen misin askerlerle dalga geçen Canlı yayında gözaltına alındı Sen misin askerlerle dalga geçen! Canlı yayında gözaltına alındı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
13:58
Barcelona Başkanı Laporta’dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler: Burası cehennem
Barcelona Başkanı Laporta'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler: Burası cehennem
13:55
Özgür Özel’den Cemil Tugay’a içinde “Namussuz“ geçen ağır sözler
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler
13:52
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü Nedeni inanılır gibi değil
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
13:22
AK Parti harekete geçti 3 isme milyonluk tazminat davası
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 14:48:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Şuhut'ta işçi midibüsü devrildi, 1 kişi öldü, 27 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei