Afyonkarahisar Şuhut'ta kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Şuhut'ta kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

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Afyonkarahisar Şuhut\'ta kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe merkezinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol ortasına devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçe merkezinde Yeni Cami karşısındaki ara mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Y., idaresindeki 03 AJG 563 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü F.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı F.Y., Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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