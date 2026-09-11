Afyonkarahisar Şuhut'ta otluk yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çobankaya köyünde dağlık alandaki otluk bölgede yangın çıktı. Şuhut Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çobankaya köyünde, dağlık alandaki otluk bölgede yangın çıktı. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Çobankaya köyünde dağlık alanda bulunan otluk bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Şuhut Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması da gerçekleştirildi.
Yangının çıkış nedeni ve yangında zarar gören alanın belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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