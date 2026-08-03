Afyonkarahisar\'da 5 kg uyuşturucu hammaddesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 kilogram uyuşturucu hammaddesi ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 5 kilogram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.Ç., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.