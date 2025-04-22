Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya\'ya kan vermek istedi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi sürüyor. Kalp krizi ve aort yırtılması sonrası 12 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Önder, yoğun bakımda tutuluyor.

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yoğun bakımdaki tedavi sürecinin altıncı gününde sürdüğü kaydedildi.

KALBİNİN SAĞ KISMI KASILMAYA BAŞLADI

Hastanenin açıklamasında, Önder'in göğsünün yeniden açıldığı ve cerrahi alanın temiz olduğunun görüldüğü belirtildi. Açıklamada daha önce kasılmayan, kalbin sağ kısmının kasılmaya başladığı ifade edildi.

"NÖROLOJİK ENDİŞELER SÜRÜYOR"

"Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil." denilen açıklamada, doktorların nörolojik açıdan endişelerinin sürdüğüne dikkat çekildi.

AĞABEY: DURUMU STABİL

Yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumu kamuoyunda geniş yankı bulurken, destek ziyaretleri de sürüyor. TELE1'e konuşan ağabey Ali Fuat Önder, kardeşinin sağlık durumunun şu an için stabil olduğunu ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

HASTANEYE AKIN VAR

Önder, hastanede yalnız bırakılmadıklarını, çok farklı çevrelerden isimlerin ziyaretine geldiklerini ifade ederek, "Hastaneye akın var diyebilirim. Sadece yakın çevre değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlarımız var" dedi.

ÜLKÜCÜLER KAN VERMEYE GELDİ

Ziyaretlerin çoğunun duygusal anlara sahne olduğunu belirten Ali Fuat Önder, yaşadığı bir olayı şöyle anlattı: "Ben bizzat görmedim ama bana hastane personeli anlattı. Bir grup ülkücü genç, buraya gelmiş. 'Kan vermek istiyoruz' demişler. Bu, ikinci gündü. Hastane yetkilileri de o sırada böyle bir ihtiyaç olmadığını belirtmiş ama yine de onların bu duyarlılığı bizi duygulandırdı."

"MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KORUMA AMİRİ OLDUĞU SÖYLENDİ"

Ülkücü hareketin sembol isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının geçtiği bir diğer olay ise dikkat çekti. Ziyaretler arasında yaşanan dikkat çekici bir anı da paylaşan Önder, duygulanarak şu ifadeleri kullandı:

"Yaşlıca biri geldi, beni çağırdılar. Elimi sıktı ve 'Ben Trabzonluyum, buraya yakında oturuyorum' dedi. Sonra da kendisinin merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma amiri olduğunu söyledi. 12 Eylül döneminde, Mamak Cezaevi'nde ağabeyimle Muhsin Yazıcıoğlu birlikte kalmışlar. Aralarında derin bir sevgi ve saygı varmış. Bu ziyareti unutmam mümkün değil."