Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya'ya kan vermek istedi - Son Dakika
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Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya'ya kan vermek istedi

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Kalp krizi ve aort yırtılması sonucu 12 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağ kalbinde yeniden kasılma başladı. Sağlık durumu kamuoyunca yakından takip edilen Önder'in tedavisi sürerken, ağabeyi Ali Fuat Önder, hastaneye ülkücülerin kan vermek için geldiğini söyledi.

22.04.2025 09:16  Güncelleme: 09:37
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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi sürüyor. Kalp krizi ve aort yırtılması sonrası 12 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Önder, yoğun bakımda tutuluyor.

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yoğun bakımdaki tedavi sürecinin altıncı gününde sürdüğü kaydedildi.

KALBİNİN SAĞ KISMI KASILMAYA BAŞLADI

Hastanenin açıklamasında, Önder'in göğsünün yeniden açıldığı ve cerrahi alanın temiz olduğunun görüldüğü belirtildi. Açıklamada daha önce kasılmayan, kalbin sağ kısmının kasılmaya başladığı ifade edildi.

"NÖROLOJİK ENDİŞELER SÜRÜYOR"

"Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil." denilen açıklamada, doktorların nörolojik açıdan endişelerinin sürdüğüne dikkat çekildi.

AĞABEY: DURUMU STABİL

Yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumu kamuoyunda geniş yankı bulurken, destek ziyaretleri de sürüyor. TELE1'e konuşan ağabey Ali Fuat Önder, kardeşinin sağlık durumunun şu an için stabil olduğunu ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

HASTANEYE AKIN VAR

Önder, hastanede yalnız bırakılmadıklarını, çok farklı çevrelerden isimlerin ziyaretine geldiklerini ifade ederek, "Hastaneye akın var diyebilirim. Sadece yakın çevre değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlarımız var" dedi.

ÜLKÜCÜLER KAN VERMEYE GELDİ

Ziyaretlerin çoğunun duygusal anlara sahne olduğunu belirten Ali Fuat Önder, yaşadığı bir olayı şöyle anlattı: "Ben bizzat görmedim ama bana hastane personeli anlattı. Bir grup ülkücü genç, buraya gelmiş. 'Kan vermek istiyoruz' demişler. Bu, ikinci gündü. Hastane yetkilileri de o sırada böyle bir ihtiyaç olmadığını belirtmiş ama yine de onların bu duyarlılığı bizi duygulandırdı."

"MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KORUMA AMİRİ OLDUĞU SÖYLENDİ"

Ülkücü hareketin sembol isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının geçtiği bir diğer olay ise dikkat çekti. Ziyaretler arasında yaşanan dikkat çekici bir anı da paylaşan Önder, duygulanarak şu ifadeleri kullandı:

"Yaşlıca biri geldi, beni çağırdılar. Elimi sıktı ve 'Ben Trabzonluyum, buraya yakında oturuyorum' dedi. Sonra da kendisinin merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma amiri olduğunu söyledi. 12 Eylül döneminde, Mamak Cezaevi'nde ağabeyimle Muhsin Yazıcıoğlu birlikte kalmışlar. Aralarında derin bir sevgi ve saygı varmış. Bu ziyareti unutmam mümkün değil."

Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya\'ya kan vermek istedi
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Son Dakika 3.Sayfa Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya'ya kan vermek istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yoruma gelen adam:
    yav he he... ateşin bol olsun 48 68 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    O kan verecek olan lafta Milliyetçi şimdiye kadar kaç tane Şehit Çocuğuna gram faydası olmuş ..? 47 27 Yanıtla
  • Osman Zyrk:
    Yazıp yazıp siliyorum ......pes dogrusu 29 12 Yanıtla
  • Halis demir:
    BARIŞ OLACSKSA HERKES KAN VERİR. 11 30 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Kör olur badem gözlü olur atasozunu hatirladim neden se 26 10 Yanıtla
  • Mustafa Aldemir:
    Türk milleti herşeyi çabuk unutur dün karneyle yağ aldığını da unutur pkk nın 30 bin kişinin katili olduğunu da unuttular 21 14 Yanıtla
  • yakup443447:
    bizler ne ara böyle olduk ülke nereye gidiyor gençlerimiz ne oluyoruz böyle bende gencim ama aklım almıyor arkadaşlar ülke Türkiye muz cumhuriyeti değil hak var bizleri yaratan var bu nasıl çirkin yorumlar bu siyasi davranış ları bi kenarı bırakın ben CHP'li yim ama suçlar kişiyi ve onunla Allah arasında ama bu yazdığınız yorumları ailesi çoluk çocuğu da okuyor kendinizi kuyun o kişilerin yerine öyle klavye delikanlılığı yapın bakalım yapabilir misiniz sizleri sağ duyuya davet ediyorum 15 19 Yanıtla
  • Sk 06:
    eee demlenen tipler 17 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    insaniyet adina cogu insan yapar zaten. boylesi guzellemeleri medya eli ile cokca tekrarla halka islemek ancak cok buyuk planlar icin bir alt yapi calismasidir. 4 14 Yanıtla
  • Hazal Seyit:
    her kesim tarafından sevilen kişi 0 1 Yanıtla
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